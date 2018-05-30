У расстрелянного предателя Бабченко нашли шестерых особенных детей

Неожиданные факты об Аркадии Бабченко появляются в соцсетях и прессе после убийства журналиста. Так, выяснилось, что журналист воспитывал шестерых приемных детей.

Трое из шестерых приемных детей Аркадия Бабченко приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Как сообщил в соцсети Facebook блогер Александр Фельдман, семья Бабченко на протяжении нескольких лет "вытаскивала их из детских домов".

По данным блогера, все дети – "сложные". Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии. Как отметил Фельдман, ребята боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой.

Страдали дети и от болезней. У одного обнаружился панкреатит, другой боялся выходить на свет. У одной из девочек отсутствовал жевательный рефлекс, Люда до семи лет не разговаривала, а Света не знала, что такое виноград, пишет Фельдман.

Опекун детей – мать Аркадия, Юлия Александровна. Вся семья живет в съемной трехкомнатной квартире, воспитанников поднимают на ноги собственными скромными силами.

"Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребенка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере", – пояснил в соцсети блогер.

Напомним, Аркадия Бабченко застрелили в подъезде жилого дома в Киеве вечером 29 мая. Раненого журналиста обнаружила жена, он умер по пути в больницу.

Украинские эксперты утверждают, что преступление совершили профессионалы. Об этом, по мнению криминалистов, говорит расположение входных отверстий от пуль: все выстрелы – на поражение, один – в область сердца. Они предполагают, что Бабченко специально вызвали в подъезд, где позже и застрелили.