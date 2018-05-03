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Общество

Володин призвал посмотреть фильм "Собибор"

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В российский кинопрокат 3 мая выходит фильм Константина Хабенского "Собибор". Картина повествует о восстании в одном из нацистских лагерей смерти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ленту "очень тяжелой", но призвал посмотреть фильм.
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Председатель нижней палаты отметил, что с момента восстания узников концентрационного лагеря Собибор прошло 75 лет. С каждым днем события октября 1943 года становятся от нас все дальше, добавил спикер. По словам Володина, долгое время эта страница истории не предавалась огласке.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Ценой миллионов человеческих жизней мир понял, что ни одна нация не должна и не может считать себя исключительной", – сказал глава Госдумы. По его словам, жертвы нацистов не забыты, равно как и мужество людей.

Законодатель подчеркнул, что правду о тех событиях необходимо сохранить. "Мы обязаны рассказать об этой страшной трагедии своим детям и внукам, чтобы такие преступления больше никогда не повторялись", – добавил Володин.

Фильм Константина Хабенского "Собибор" рассказывает о восстании в одноименном нацистском концлагере, который располагался на территории Польши. Сопротивление карателям возглавил офицер Красной армии Александр Печерский. Его роль исполнил режиссер картины.

Кадр youtube.com

Восстание окончилось успехом, многие заключенные смогли бежать. После этого гитлеровцы стерли лагерь смерти с лица земли. Перед Днем Победы картину покажут в более чем двух тысячах кинотеатров.

Одними из первых ленту увидели депутаты Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин. Председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий назвал "Собибор" потрясающим фильмом как по силе воздействия на зрителя, так и с точки зрения донесения исторической правды.

Автор: Иван Поляков3 мая 2018, 19:52

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