В России раскрыли способ уничтожить Крымский мост

Призывы депутатов Верховной рады уничтожить Крымский мост подтверждают намерение Киева убивать людей ради территорий. Так прокомментировали заявления украинских политиков в Москве. Разрушить мост через Керченский пролив радикалы из Незалежной могут лишь в своих фантазиях.

Высказывания украинских политиков – прямые призывы к военным действиям против России. По-другому подобные заявления расценить невозможно, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Этот депутат по Фрейду проговаривается о том, что неизменно составляет суть украинского отношения к крымскому вопросу: для руководства Украины Крым – это территории, а не люди. Ради того, чтобы вернуть территорию, украинские политики готовы убивать людей, готовы всеми силами их унижать, низводить до бедственного состояния, потому что они никогда их за людей не считали", – заявил сенатор в эфире НСН.

Он прокомментировал призыв депутата Верховной рады Игоря Мосийчука к уничтожению Крымского моста. С точки зрения нардепа, это сделать необходимо. По его словам, транспортный переход соединяет "оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора". Мосийчук признался, что очень хочет взорвать мост лично – но, к его сожалению, он не министр обороны Украины.

Ранее с идеей взорвать мост выступил американский журналист Том Роган. Следственный комитет России уже возбудил по этому поводу уголовное дело.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) 21 Май 2018 в 6:53 PDT

Украинские власти испытывают чувство огромного разочарования, ведь они заверяли, что Крымский мост – фикция, он не может быть построен. Однако переход был открыт даже раньше срока, напомнил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

"Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях. Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне. Любая попытка будет пресекаться самым жестким образом", – заявил Ганжара в интервью RT. По словам депутата, раздражение Киева будет нарастать с развитием инфраструктуры на полуострове, но на жизнь крымчан это никак не повлияет.

Движение по новому транспортному переходу было открыто для автомобилей 16 мая. Днем ранее, во время торжественной церемонии открытия, президент России Владимир Путин проехал 19 километров по Крымскому мосту за рулем КамАЗа.