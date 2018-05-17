Россия заставила США изменить карту мира
Google по-прежнему предлагает воспользоваться паромной переправой для поездки из Краснодарского края в Крым, на Крымский мост сервис достаточно оперативно поместил на свои карты. Чего не скажешь о самом Крыме, который американская компания некоторое время позиционировала как территорию Украины.
Около месяца после воссоединения Крыма с Россией на картах Google республика была украинской территорией, но затем в корпорации решили показывать Крым для российских пользователей частью России, а для всех остальных – украинской территорией.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страны Евросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многими картографическими сервисами встала проблема: в составе какой именно страны показывать этот полуостров.
Магазин приложений Google Play перестал работать на территории Крыма, но в апреле 2017 года Федеральная антимонопольная служба предупредила корпорацию о том, что она должна снять санкции с республики и возобновить работу Google Play на территории всей России.
Google добавил Крымский мост в сервис Maps https://t.co/yEv8868Zoy pic.twitter.com/wSajEs4Ai8— Краснодарский край (@krasnodario) 17 мая 2018 г.
Летом 2016 года компания Google вернула названия населенным пунктам Крыма, которые были переименованы согласно украинскому закону о декоммунизации. Воспользовавшись сервисом Google Maps, можно найти Красноперекопск, Советский, Красногвардейское и Кировское.
Напомним, что 15 мая президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, железнодорожное сообщение начнется в конце 2019 года.
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