Москва жестко осадила Вашингтон за бомбежку Крымского моста

Посольство России в США назвало призыв американского журналиста нанести авиаудар по Крымскому мосту провокацией к терроризму. По мнению чиновников, за этим стоит "часть вашингтонского истеблишмента".



Дипломаты рассматривают опубликованный материал как отражение истинных намерений Вашингтона. Они считают, что такой жест продолжает линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией, сообщает НСН.

В посольстве добавили, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Российские чиновники потребовали от американского издания Washington Examiner объяснений, насколько материал отражает редакционную политику, пишет Ura.ru.

Дипломаты подчеркнули: российское законодательство предусматривает уголовное преследование лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению терроризма. Они также заявили, что отсутствие в США реакции на заявление СМИ в России будет расцениваться как потакание экстремизму.

Ранее одно из авторитетных американских изданий призвало Украину нанести удар с воздуха по Крымскому мосту. Для пущей убедительности автор публикации дал подробную инструкцию, как это лучше сделать.

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, а открытие планируется в 2019 году.