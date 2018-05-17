В Кремле оценили идею разбомбить Крымский мост

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в издании The Washington Examiner призывающей разбомбить мост статьи. Представитель Кремля уверен, что на это должны обратить внимание правоохранительные органы США.

В американском СМИ данный материал появился 16 мая. Песков считает, что статья показывает непрофессионализм издания.

"Это можно оценивать как безумие. Я бы даже сказал, это такое уродливое проявление некачественной журналистики", - цитирует Дмитрия Пескова РЕН ТВ. Ранее скандальный материал прокомментировало посольство России в США. Там заявили, что свобода слова "не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам". Именно терроризм в словах американского журналиста увидела и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Также Кремль отреагировал на желание США ввести новые санкции против нашей страны из-за ракет. Инициативу Вашингтона за якобы нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) Москва расценила как еще один повод ввести ограничительные меры. "Россия четко следует всем обязательствам, которые она на себя взяла по этому договору, и намерена дальше выполнять эти обязательства. Поэтому в данном случае подобное поручение, если оно действительно имело место, оно, конечно, вызывает недоумение", – цитирует Пескова "Газета.ru".

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, а открытие планируется в 2019 году.