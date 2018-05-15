Порошенко нашел неожиданную "пользу" Крымского моста

Петр Порошенко считает, что открытый 15 мая Крымский мост принесет определенную пользу Украине. По мнению лидера Незалежной, он понадобится "оккупантам", чтобы быстрее освободить полуостров от своего присутствия. Комментаторы предложили Петру Алексеевичу нарисовать альтернативный глобус и там уже страдать от избытка фантазии.

"Очередное свидетельство пренебрежения международным правом" – так назвал президент Украины открытие моста, соединившего российские Кубань и Керчь. Но "захватившие" Крым русские, по мнению Порошенко, будут пользоваться переправой недолго. "Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Порошенко заявляет, что "агрессор" понесет ответственность за свои действия "в полной мере", и жалеет представителей европейского бизнеса, которых, по его мнению, "втянула в свои авантюры" российская власть.

Подписчики Порошенко тут же набежали в пост с заверениями, что мост так долго не простоит, его скоро смоет в море – а если и простоит, то его будут использовать украинские патриоты. Однако, к сожалению украинского президента, не меньше нашлось и таких комментаторов, которые на вещи смотрят трезво.

"Впечатлен буйством фантазии шумерийцев, начиная с их "головы": судя по всему, проще всего вам было бы нарисовать альтернативный глобус, на котором моста нет, и законодательно воспретить печатать иные карты. Так, глядишь, переможет мал-мала", – написал один из них.

"Пэтро, когда уже они начнут терминово покидати твой Крым? Это будет в этом тысячелетии или в эпоху галактической империи? И не по теме, там вроде неплохой коньячок завезли в супермаркет на крещатике", - продолжает обсуждение другой подписчик (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). К слову, выпить водки и не портить людям праздник посоветовали Порошенко многие интернет-пользователи.

Не мог не прокомментировать открытие Крымского моста и глава МИД Украины. Павел Климкин успокоил украинцев заявлением, что Керченский мост – "путь в никуда". "Это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест", – написал он в своем Twitter. Министру тут же напомнили: раньше он заявлял, что никакого моста нет и в помине, это все российская пропаганда.

Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 мая 2018 г.

Напомним, президент России 15 мая официально открыл регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту. Владимир Путин проехал по нему за рулем КамАЗа во главе колонны строительной техники. Для местных жителей движение откроется 16 мая в 05:30.