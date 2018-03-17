Украинские власти выгнали российскую журналистку

Служба безопасности Украины отчиталась об очередном выдворении из страны российского журналиста. На этот раз в опалу попала сотрудница телеканала "Россия 24" Наталья Гончарова.

Украинские спецслужбы продолжают бороться с российскими журналистами, освещающими ситуацию в стране. Как следует из заявления СБУ, демонстрация происходящих на Украине событий может ударить по международному имиджу Киева. Вместо того, чтобы решать проблемы. местные власти объявляют деятельность работников СМИ деструктивной.

"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", – отчиталась пресс-служба СБУ на своей официальном сайте об очередной победе украинских спецслужб. Они насчитали у нее четыре видеосюжета, которые "дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию России", – говорится в сообщении. Въезд на Украину ей запретили на три года.

Отметим, счет случаев притеснения российских журналистов на Украине идет на десятке. Министерство иностранных дел России призывало страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ, напомнили РИА Новости. Однако большинство активистов. следящих за свободой слова по всему миру, предпочитают не замечать творящегося в Незалежной.