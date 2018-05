Ученые назвали признаки инопланетной жизни

Космические телескопы становятся все мощнее. Скоро с их помощью можно будет наблюдать особенности смены сезонов на экзопланетах. Эти данные помогут определить, является ли далекий мир обитаемым, считают ученые Калифорнийского университета.

За основу своих рассчетов исследователи взяли изменения, которые происходят в атмосфере нашей планеты. Так, растительный покров летом уменьшает количество углекислого газа в атмосфере северного полушария Земли. Кроме того, сезонные изменения, возникающие из-за наклона оси и движения планеты вокруг Солнца, влияют на жизнедеятельность организмов – а это, в свою очередь, определяет состояние воздушной оболочки планеты.

Годовые колебания в концентрации различных газов в атмосфере экзопланет (планет, находящихся вне Солнечной системы) с достаточно высокой точностью определят телескопы следующего поколения, уверены астробиологи. Полученные таким образом данные ученые сопоставят с созданным ими эталоном. Они смоделировали колебания атмосферного кислорода на планете с составом атмосферы, аналогичным тому, который был на Земле миллиарды лет назад, когда существовали лишь бактерии.

#HubbleClassic Released 15 years ago this week, this image of the Helix Nebula shows the colorful outer layers shed by a Sun-like star as it was dying. The image blends observations from Hubble and Kitt Peak National Observatory's 0.9-meter telescope: https://t.co/9iRV1KpRVU pic.twitter.com/1PRNznv3wA