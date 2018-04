Британцы обвинили Мэй в убийстве из-за трупов в доме Скрипалей

Британское отделение организации по защите животных PETA разместило призыв с требование расследовать обстоятельства смерти двух морских свинок и усыпления кота Нэша, принадлежавших бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.



Зоозащитники назвали произошедшее трагедией. "Смерть животных – еще одна трагедия в этой ужасной истории. И на этот раз вина лежит на британских властях", – сообщила глава отделения организации в Британии Элиза Аллен.

В PETA недоумевают, как ответственные лица могли оставить в запертом доме живых существ. "Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как нельзя оставлять детей – очевидно, что их необходимо было спасти. PETA призывает провести расследование для того, чтобы определить, как такое могло произойти и удостовериться, что были выполнены предусмотренные меры", – говорится в тексте сообщения организации.

No one should have left these animals inside the house any more than they would have done children – clearly, they should have been rescued. PETA is calling for an investigation in order to determine how this was allowed to happen & ensure that procedures are put in place. https://t.co/hpu0GG5iUI