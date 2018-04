Ученые случайно нашли замену нефти

Вещество, за несколько дней разлагающее пластик, обнаружили ученые. Исследователи ставили опыты над поглощающими пластмассу бактериями и случайно получили впечатляющие результаты. Эксперты рассчитывают, что их открытие позволит отказаться от нефти в качестве сырья для производства пластика.

Бактерии, способные поглощать пластик, были обнаружены в 2016 году на свалке в Японии. Им удавалось за считаные дни уничтожить материал, который обычно разлагается 100 лет. Ученые взялись за изучение этого феномена, определили структуру фермента и в конце концов синтезировали его.

К удивлению исследователей, синтезированный фермент оказался сильнее прототипа. Он стал справляться с полиэтилентерефталатом (ПЭТ), из которого делают бутылки для напитков, лучше оригинала. "Оказалось, что мы улучшили фермент. Мы были немного шокированы. Это настоящее открытие", – заявил профессор Джон Макгихан из Портсмутского университета в Великобритании.

Исследователи надеются, что им удастся заставить фермент работать еще быстрее. Ученые предполагают, что вещество сможет разложить пластик на его составляющие, а затем снова использовать их для производства бутылок. В таком случае не нужно будет добывать еще больше нефти, которая используется как сырье для изготовления ПЭТ. Кроме того, появится перспектива уменьшить количество пластика в окружающей среде.

В мире каждую минуту продается около миллиона пластиковых бутылок. Лишь 14% из них идут в переработку. Оставшиеся остаются в земле или попадают в океаны, загрязняя даже самые удаленные их уголки, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Конкуренцию бактериям могут создать личинки восковой моли, которые могут поглощать пластик с впечатляющей скоростью. Открытие также было сделано случайно: любитель-пчеловод, удаляя паразитов из ульев, собрала личинки в пластиковый пакет, а червячки его съели.