Ведущая устроила скандал в прямом эфире

С точки зрения Линси Хипгрейв, британец использовал по отношению к ней непозволительную лексику, а именно "сексистские" слова. Постоянные слушатели радиостанции talkSPORT обсуждают инцидент в соцсетях, большинство никак не могут понять: чем же болельщик обидел ведущую?

А начиналось все вполне мирно. Журналистка обсуждала с футболистом Аланом Бразилом высказывания генерального директора Футбольной ассоциации Мартина Гленна по отношению к тренеру клуба "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле. Последнего обвинили в нарушении правил ассоциации из-за ношения желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков.

Все произошло, когда ведущая решила привлечь к дискуссии прильнувших к радиоприемникам болельщиков. Линси спросила, что они думают по поводу околоспортивного скандала. Тут дозвонился господин по имени Гаррет и начал объяснять свою точку зрения, назвав девушку "дорогая".

"Вы не должны называть меня дорогой. Я не ваша дорогая", – резко ответила Хипгрейв и отключила собеседника от эфира. После того как этот фрагмент передачи появился в Twitter, разгорелся диспут на тему: были ли слова Гаррета в самом деле "сексистскими" или же радиоведущая неправа.

You wouldn't call Alan Brazil "darling", would you? ‍♂️@LynseyHipgrave1 was on today...



Plenty more from Lynsey at 10am tomorrow! pic.twitter.com/DlJwT3cfNQ