Пора на карнавал в Бразилию: Савченко переплюнула Ким Кардашьян

Пользователи "отправили" бывшую наводчицу Надежду Савченко на карнавал в Бразилию. Депутата Верховной рады сравнили с Ким Кардашьян из-за ее внезапно округлившихся в известном месте форм.

Пользователи соцсетей высмеяли располневшую Надежду Савченко. Снимок, на котором парламентарий сфотографирована в необычном ракурсе, опубликовала в Facebook украинский адвокат Татьяна Монтян. На фото Савченко запечатлена в тот момент, когда у нее берут интервью.

"Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодать", – написала Монтян. Через несколько минут посыпались комментарии.

"Ким отдыхает" – написала Наталия Лазебная. "Кардашьян далеко, у нее все накачано, а у нашей – настоящее" – подчеркнула Валентина Заец. Некоторые пользователи отметили, что Савченко набирает вес от "эффективной" работы в Раде и предложили переименовать парламент в "Откормочную ферму".

"Вам смешно, а человек пухнет от голода и забот о благе народа", – поиронизировала Оксана Шведов. "Можно отправлять в Бразилию....на маскарад!" – предложил Виктор Федоров.

Не так давно Савченко удивила украинских телезрителей странным нарядом. После выступления народного депутата назвали дояркой в костюме. Зрителям показалось, что из костюма бывшая наводчица уже выросла. "Выдали доярке костюмчик от Гуччи", – написал один из комментаторов. Сочувствующие предложили скинуться и купить Надежде новый.