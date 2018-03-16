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Общество

Скрипаля отравила родная дочь

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Боевое отравляющее вещество "Новичок" подложили в багаж дочери Сергея Скрипаля Юлии в Москве. Возможно, это были предметы туалета или косметика, пропитанные ядом. Версию британских спецслужб представили местные СМИ.
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Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль могла непреднамеренно провезти нервно-паралитическое вещество в Великобританию, куда прибыла 3 марта из России. По версии "осведомленного источника" газеты The Daily Telegraph, убийцы проникли в квартиру Юлии в Москве и подложили яд в ее багаж.

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Следствие прорабатывает версию, согласно которой "предмет одежды, косметики или подарок" были пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери, пишет издание. А страж порядка Ник Бэйли подвергся воздействию яда в жилище экс-полковника ГРУ, а не в торговом центре, где тот был обнаружен без сознания вместе с дочерью, передает НСН.

Согласно данным полиции графства Уилтшир, в контакт со смертельным веществом мог вступить 131 человек. При этом 46 обратились в больницу, опасаясь неприятных последствий.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за государственную измену в Москве, и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в одном из торговых центров в Солсбери. Они находятся в коме, напоминает Ura.ru.

Сергей Скрипаль с дочерью. Фото: GLOBAL LOOK press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила о причастности России к этому ЧП. Она обвинила Москву в "незаконном использовании силы" на территории королевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Мэй утверждает, что Скрипаля отравили созданным еще в Советском Союзе боевым веществом "Новичок".

Как писали Dni.Ru, министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что дело Сергея Скрипаля связано с чемпионатом мира по футболу. Глава МИДа отметил: ни в какой ситуации нельзя предположить, что Россия организовала атаку на бывшего сотрудника ГРУ. 

Лавров пообещал, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, реакция на санкции по делу Скрипаля последует очень скоро. 

Автор: Андрей Евлампиев16 марта 2018, 08:33

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