Пассажирка взорвала интернет нелепым пением в метро

Войдя в состав, Стиви Шэйл очень обрадовалась уединенной поездке, включила фронтальную камеру своего смартфона и заголосила на английском: "Здесь только я, и только я, и никто не занял место. Присяду на сиденье, ведь здесь только я".

Через 40 секунд сольного исполнения она заметила сонного мужчину в углу. Осознав неловкость ситуации, Стиви начала смеяться и, продолжая снимать, выбежала из вагона. Ролик опубликовал в Twitter ее друг. За четыре дня запись посмотрели около трех миллионов раз.

Please enjoy this fantastic video of my friend Stevie. It's one of my favorite things ever pic.twitter.com/gTDaioUtOR