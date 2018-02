Редкая болезнь обезобразила популярного ведущего

Кожа на голове Ли Томаса стала менять цвет четверть века назад. Медики определили у журналиста витилиго – нарушение пигментации. Чтобы не потерять работу и остаться в кадре, репортер канала Fox TV решил скрывать свое состояние от коллег с помощью макияжа.

Некоторое время назад болезнь стала проявляться на руках, и маскировать это стало невозможно. Ли опасался, что болезнь станет приговором для него как для тележурналиста. Однако коллеги, узнав о диагнозе, не отвернулись от него – напротив, решили поддержать.

50-летний Ли Томас – обладатель премии "Эмми". Ли продолжает густо гримироваться – чтобы, как он говорит, вид его лица не отвлекал зрителей от важных новостей. По словам репортера, он не позволит болезни разрушить его грандиозные планы на жизнь. После того как журналист рассказал всем о своем недуге, он стал международным представителем больных витилиго. Его пример вдохновляет людей с таким диагнозом на борьбу с тяжелыми обстоятельствами, пишет британская The Daily Mail.

