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Общество

Вступившемуся за скандалиста Ефремова двуличному Макаревичу отвесили пинка

Андрей Макаревич. Фото: globallookpress.com
Андрей Макаревич внезапно решил выступить в защиту Михаила Ефремова. Лидер "Машины времени" немного опоздал с гневной речью - тема уже "вышла в тираж", отмечают эксперты. Кроме того, музыканта уличили в двойных стандартах.
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Известный музыкант неожиданно вспомнил об инициативе российских общественных деятелей лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста. Макаревич считает, что нельзя наказывать артистов за их личную точку зрения – а те, кто выступает с подобными предложениями, делают это для самопиара.

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Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Заслуженный артист Михаил Ефремов, выступая на Украине, в очередной раз отметился антироссийскими высказываниями. В частности, он утверждал, что у России до сих пор продолжаются фантомные боли из-за потери огромных территорий после развала СССР. Большинству россиян такие высказывания о своей стране не понравились, а член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил разработать законопроект, по которому деятелей культуры можно было бы лишать званий.

А сейчас Манукян не понимает, с чего это вдруг Андрей Вадимович решил высказаться по поводу звания Ефремова. Ведь тема уже давно вышла в тираж.

"Никто у Ефремова звание не отнимает. Прошла общественная дискуссия, по ее итогам стало очевидно – несмотря на высказывания Ефремова на Украине, государство не готово лишать его звания. Мое предложение о том, чтобы законодательно разработать механизм, согласно которому можно будет лишать артистов званий и регалий не нашло поддержки. Ok. End of story", – отметил эксперт.

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Публикация от Михаил Ефремов (@efremovmofficial)

Вспомнил Манукян и о возмущении Макаревича по поводу запрета концертов рэперов в некоторых российских регионах. Это решение местных властей, которые таким образом пытаются защитить подростков от контента, который может им навредить, напомнил эксперт.

"Причем здесь "совковая дурость"? Нашим деятелям культуры везде "совок" мерещится. Меня еще ребенком во времена Андропова администрация кинотеатра с киносеанса высадила – посчитав, что я прогуливаю школу. А у нас была просто вторая смена. Было до слез обидно, вот это действительно "совок". Но это было указание сверху о борьбе с прогулами. Это была государственная политика", – подчеркнул Манукян в интервью Дням.ру.

Сейчас же, по словам эксперта, ничего подобного не происходит – государственной политики по преследованию рэперов не существует. Наоборот, музыкантов вытаскивают из под ареста и даже приглашают на обсуждение насущных проблем страны в Госдуму.

Манукян напоминает Макаревичу, что раньше лидер "Машины времени" активно подписывал инициативы думского эксперта. В частности, это касается и идеи о необходимости изменений на телевидении – о чем музыкант рассказывал на своих страницах в социальных сетях. "В начале 2017 года он был одним из четверти миллионов тех, кто протестовал против того, что происходит на нашем ТВ. То есть, когда он поддерживал мои инициативы это было правое дело, а когда они пошли вразрез с его мировоззрением он сразу включил режим "Что было в прошлом – уже забыто", – сказал эксперт. Манукян отметил: позиция, конечно, удобная – но это ведь двойные стандарты. 

Автор: Андрей Евлампиев6 декабря 2018, 21:21
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