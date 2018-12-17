Мертвец завыл из гроба на похоронах
Родственники везли 12 декабря тело 65-летней женщины на кладбище в Буэнос-Айресе, когда услышали стук и вопли из гроба. Они сразу попросили водителя поехать в больницу, чтобы проверить, не жива ли аргентинка.
Осмотрев труп, врачи пришли к выводу, что женщина мертва как минимум сутки, передает Daily Mail. Работники ритуального агентства высказали мнение, что звук, который слышали родственники из гроба, мог быть вызван выходом газов через трахею.
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