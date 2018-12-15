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Шоу-бизнес

Кобзон отказался выполнить единственную просьбу Панина

Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Алексей Панин лишь однажды обращался к Иосифу Кобзону, и тот ему не помог. По словам актера, он не в обиде. 
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С завидной регулярностью оказывающийся в центре скандалов российский актер Алексей Панин в беседе с журналистом Денисом Ковальским рассказала о своих взаимоотношениях с легендарным исполнителем советской эстрады Иосифом Кобзоном, который ушел из жизни в августе этого года. 

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Панин заявил, что многие годы очень тесно общался с Кобзоном, но назвать это полноценной дружбой нельзя. По мнению актера, у них с певцом происходил некий "обмен энергиями". 

"Он видел во мне что-то честное, настоящее, и понимал, что я добрый, хоть иногда и сумасшедший. Я к Кобзону обращался только раз в жизни, и он мне не помог", – поделился Панин.

Со слов Панина, просьба состояла в том, чтобы помочь ему вернуть дочь. Но певец отказался как либо содействовать, а потом заявил, что не сомневался, что Панин прекрасно справится с этим сам. "Он мне не помог, но он имел право на это. Так что я не в обиде", – поделился актер.

Ранее пользователи сети неоднозначно отреагировали на снимок с похорон Кобзона, на котором Панин близко прислонился к умершему. Россияне не стесняясь шутили по этому поводу, за что Панин назвал их "скудоумными".

15 декабря 2018, 10:46

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