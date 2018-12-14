Подаренный Путиным японскому чиновнику кот страшно растолстел

Сибирский кот, подаренный Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита несколько лет назад, прибавил в массе. Животное весит восемь килограммов, передает НСН. Отмечается, что кот научился понимать по-японски.

Напомним, в 2012 году в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами в Фукусиме губернатор подарил Путину четвероногого друга. Российский президент получил собаку породы акита-ину.