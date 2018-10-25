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Общество

Китайские шпионы подслушали интимные тайны Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs/
Разговоры Дональда Трампа давно прослушивают. Президент США никак не откажется от личного iPhone, переговоры по которому становятся достоянием китайских шпионов.
прочитано 1450 раз

"Когда Трамп звонит своим друзьям, китайцы и русские пишут и запоминают" – таким пространным заголовком предваряет свою статью New York Times. Журналисты ссылаются на рассказы американских чиновников – как действующих, так и бывших.

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В свою очередь те утверждают: советники неоднократно предупреждали американского лидера, что его звонки по любимому личному iPhone не защищены. Однако Трамп не спешит менять ненадежный гаджет.

В результате, заверяет издание, китайские шпионы постоянно прослушивают беседы президента Соединенных Штатов Америки с друзьями. И используют полученные данные, чтобы влиять на политику Вашингтона.

Источники NYT отмечают, что тем же занимаются шпионы из России, хотя пользоваться полученными данными так активно, как это делают китайцы, им не приходится. Дональд Трамп и без того симпатизирует Владимиру Путину, поясняют чиновники.

Сотрудники Белого дома в беседе с журналистами признались: остается надеяться, что Трамп во время личных бесед не разглашает никакой секретной информации. Производитель iPhone – компания Apple – от комментариев пока воздерживается.

Что касается "симпатий" Трампа, то следует напомнить: на днях президент США заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности.  Американский лидер призвал Россию и Китай начать консультации с ним по поводу "обновления договора" и новых правил. 

Автор: Андрей Евлампиев25 октября 2018, 08:59
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