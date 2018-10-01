Порошенко обвинили в бегстве со свадьбы с деньгами

Вернувшийся из США Петр Порошенко снова рассмешил сограждан. В Сети активно обсуждают видео, на котором президент Украины якобы случайно оказывается на свадьбе двух харьковчан. Пользователи шутят, что глава Незалежной покинул торжество с деньгами, собранными для молодоженов.



Не успели утихнуть страсти по поводу визита Порошенко на сессию Генассамблеи ООН, где президент по ошибке зашел на российскую территорию, как глава Незалежной снова всех порадовал. В Twitter появился ролик, на котором снято внезапное появление на свадьбе Петра Порошенко.

"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!" – написал @sofnesk, опубликовавший кадры со свадьбы.

Комментаторы назвали визит украинского президента постановкой. "К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям – кидали бы монеты из окна кортежа", – сыронизировал @shlemofondo25.

"А почему только отрывок показали? Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом Порошенко дает пендель молодому, целует невесту, хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат", – предположил @gosh1anad.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR — Кардинал SoF (@sofnesk) 30 сентября 2018 г.

Один из комментаторов написал, что его знакомый заранее стоял в условленном месте с фотоаппаратом, а полиция задолго до внезапного появления президента перегородила близлежащие улицы.

Напомним, что на прошлой неделе в здании ООН в Нью-Йорке с президентом Украины произошел казус. Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Сергея Лаврова. Лидер Незалежной шел на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России.

Войдя в "предбанник", господин Порошенко огляделся и, осознав, что находится на российской территории, покинул помещение. Сергей Лавров прокомментировал появление лидера Незалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".