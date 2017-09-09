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Крестный о Пашинине: Он вообще идиот полный

Анатолий Пашинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Известный сценарист и режиссер Виктор Мережко, несколько лет назад крестивший Анатолия Пашинина, рассказал каким был артист до службы в украинской армии. Кинодеятель нелестно отозвался о своем духовном сыне.
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"Он вообще был глуповатый, недалекий, легкомысленный, дурачок немножко во всех смыслах", – заявил Мережко.

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По словам режиссера, у Пашинина было много коротких, случайных романов. "Однажды он бестактным образом попросил дать его девушке 15 тысяч рублей, сославшись, что у него проблемы. Я его послал резко, и мы долго не созванивались", – рассказал кинодеятель.

После этой истории Мережко и Пашинин долгое время не общались. "А потом, в 2013-м, я встретил его в Сапсане, он вспомнил, что я его крестный отец, сказал, что собирается жениться. Он тогда встречался с дочкой петербургского режиссера", – вспомнил режиссер.

Виктор Мережко недоумевает, как его крестник оказался на Донбассе. "Он был нормальным, кроме этого бесстыдного поступка с деньгами. То ли там наркотики, то ли он вообще идиот полный", – предположил кинодеятель.

Режиссер опасается, что история с Пашининым закончится печально. "Его пристрелят. Играть русских патриотов, офицеров и, по сути, проклясть русских людей. Он сделал столько неадекватных заявлений о том, что готов расстреливать русских солдат на Донбассе и вообще Россию готов взорвать! Такие вещи не прощаются. Думаю, что его пуля догонит", – цитирует kp.ru Мережко.

Напомним, 8 сентября появилась информация о гибели российского актера Анатолия Пашинина в Донбассе. Об этом сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. Вскоре слухи о смерти актера опровергла мать Анатолия, а пустя несколько часов на связь вышел и сам актер.

Автор: Алёна Нестерова9 сентября 2017, 12:48

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