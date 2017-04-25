В убийстве Вороненкова появились новые детали

В Национальной полиции Украины прокомментировали расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Представитель ведомства рассказал, что в деле произошли положительные сдвиги.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал о новых данных следствия на заседании коллегии министерства внутренних дел. "Есть положительные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова", – цитирует его РИА ФАН.

Ранее источник издания "Росбалт" сообщил, что в Следственном комитете России (СКР) обнаружили связь между убийством экс-депутата и расстрелом в 2011 году заместителя гендиректора "Финансовой лизинговой компании" Андрея Бурлакова. В рамках дела правоохранители допросили дочь убитого предпринимателя Анастасию. Сотрудники ведомства считают, что Денис Вороненков в 2009 году предложил бизнесмену помощь в изменении "негативного отношения" представителей власти к его организации.

Бурлаков заплатил Вороненкову пять миллионов рублей за решение проблем с правоохранительными органами, однако "негативное отношение" к бизнесмену не менялось. Предприниматель угрожал депутату обращением в ФСБ. В сентябре 2011 года его застрелили в ресторане "Хуторок".

Добавим, что после смерти Дениса Вороненкова его состояние перешло членам первой семьи погибшего – экс-супруге Юлии и ее детям Ксении и Николаю. Вдова убитого депутата Мария Максакова может претендовать лишь на треть квартиры на улице Удальцова в Москве, передает Life.ru.

@RT_russian .... следствие наконец установила, что Вороненков был убит выстрелом пистолета. — David Marcovich (@IAMRost) 25 апреля 2017 г.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия после перестрелки с охранником политика. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы "Премьер-палас".