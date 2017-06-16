Украинка пыталась отправить сына в Польшу в чемодане

Украинка попыталась помочь сыну без необходимых документов пересечь границу с Польшей. Для этого 50-летняя женщина поместила ребенка в чемодан и отправилась с ним в Европу на поезде.

Инцидент произошел уже после отправления поезда, следующего из Киева в Пшемысль, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание PAP. Представительница Бескидского отделения городской погранохраны Анна Михальская заявила, что пограничники обнаружили восьмилетнего ребенка в чемодане во время проверки состава.

"Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды", – уточнила представитель ведомства. "Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы", – добавила она.

Примечательно, что это уже вторая попытка женщины нелегально провезти ребенка через границу. В первый же день вступления в силу упрощенного безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, то есть 11 июня 2017 года, пограничники задержали женщину с ребенком без документов. За помощь в нелегальном пересечении границы ее оштрафовали на 200 злотых (~3000 рублей).

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook раскритиковал введение безвизового режима. По словам экс-чиновника, страна получила "только рваные трусы" вместо обещанных на Майдане "кружевных трусиков". "Потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить", – заключил он.

А теперь о грустном.Где-то год назад,у меня спросили,когда ты наконец-то разгребешь весь хлам в комнате, я ответил: "когда безвиз дадут" — Bogdan Genbach (@b_genbach) 10 июня 2017 г.

Добавим, что с 11 июня граждане Украины получили право пересекать границу со странами ЕС без виз исключительно в туристических целях, на срок до 90 суток и не чаще, чем раз в полгода. Упрощенный режим с Евросоюзом не дает жителям страны права на работу в западных государствах.