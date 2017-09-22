Названы катастрофические последствия отказа от секса

Ученые рассказали о том, что, по их мнению, произойдет, если во всем мире люди откажутся от секса. Часть экспертов считают, что это приведет к настоящей катастрофе, а другие уверены, что после этого отношения между мужчиной и женщиной заметно улучшатся.

По мнению специалиста по исследованию гендерных вопросов и сексуальности в Колледже Уильямса в США Грегори Митчелла, люди вряд ли перестанут заниматься сексом даже в том случае, если у них пропадет сексуальное желание. "Нежелательный секс с единственной целью размножения – это, конечно, совсем не весело, однако множество людей и сейчас занимаются этим без энтузиазма", – цитирует эксперта Gizmodo.

При этом ученый уверен, что отказ от половой активности привел бы к катастрофическому спаду в экономике, а также серьезным образом изменил бы традиционные отношения между полами. В мире в принципе исчезла бы сама идея о мужском и женском поле. "Антропологически говоря, секс выполняет больше чем просто стимулирующую роль", – подчеркнул Уильямс.

Ученый также подчеркнул, что в отсутствие секса отношения между людьми могут стать намного более эмоциональными. Эксперт считает, что спрос на проституцию также никуда не уйдет, только вместо интимной близости люди будут платить за возможность эмоционального контакта (объятия, поцелуи).

По мнению Кари Габриеля Костелло, профессора социологии из Университета Висконсин-Милуоки, общество без секса существовало в викторианскую эпоху. Тогда поощрялись асексуально-романтические отношения между полами и считалось, что женщина в принципе не может получать удовольствие от полового акта. При этом ученый подчеркнул, что браки в таком обществе отличались большей стабильностью, чем сейчас. Кроме того, отсутствие секса усиливало другие формы взаимодействия между людьми – дружбу, социальные связи.

Рейчел Франклин из Университета Брауна считает, что с отказом людей от секса рождаемость резко упадет и в дальнейшем численность населения будет резко сокращаться. При такой катастрофической ситуации будет внедрено принудительное воспроизведение потомства.

