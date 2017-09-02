Пузатого Порошенко поймали на показухе

Президент Украины Петр Порошенко по дороге на работу зашел в один из киевских супермаркетов. Это событие сняли на видео и тут же разместили в Сети. Теперь главу государства обвиняют в показухе.

Видео с Порошенко, выходящим из магазина, в Facebook опубликовал блогер Мирослав Олешко. "Просто президент Украины. Зашедший в супермаркет. Сфотографировался со своими гражданами и уехал по работе. Дети рядом проезжают на велосипеде. Страна меняется", – подписал кадры блогер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Однако пользователи Сети не поверили, что президент отважился посетить супермаркет без охраны. Видео назвали сфабрикованным, а Порошенко – показушником. "Оскара режисеру – постановщику!:)) просто зашел в супермаркет? – хотя бы авоську какую то дали охраннику, положили б туда половинку батона и шоколадку:)) поехал дальше по работе – ага, видно по дресс коду", – тут же написали в комментариях к видеозаписи.

Примечательно, что не только поход в магазин, но и сам вид Порошенко вызвал бурное обсуждение в Сети. На кадрах президент предстал в обычных джинсах и синей футболке, которая сильно обтягивает внушительный живот украинского лидера. "Петр Алексеевич, вы случайно не на девятом месяце беременности? Я волнуюсь за вас", – пошутил один из пользователей.

А некоторые стали спорить зачем же президент пошел в магазин. "Присматривал очередной супермаркет для Рошен?", "Припекло Петра Алексеевича! Водка кончилась", "Тайный покупатель с Рошен ))) зашел проверить по чем конфеты продают", – предположили хейтеры.