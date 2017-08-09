Пожилых немцев атакуют русские невесты-аферистки

Мужчины из Германии нередко становятся жертвами брачных мошенников, промышляющих на сайтах знакомств. При этом аферисты используют в своих профилях фотографии и имена женщин из России или восточноевропейских стран.

Своим печальным опытом поиска русской невесты поделился 68-летний житель коммуны Ильзеде. Он чуть не стал жертвой брачных интернет-аферистов.

После смерти жены мужчина решил не коротать свои дни в одиночестве, а найти свое счастье с женщиной из России. Для этого он воспользовался сайтом знакомств. Через некоторое время на его почтовый ящик стали приходить электронные письма от неких Елены, Ольги и Риты.

По словам пенсионера, содержание текстов всегда было схожее. "Я обратил внимание на некоторые несоответствия. Например, было хорошо видно, что на различных фотографиях в профиле не всегда изображен один и тот же человек", - цитирует мужчину Peiner Allgemeine Zeitung.

Несмотря на тревожные признаки, он все же решил вступить в переписку с одной из потенциальных невест. Девушка предложила встретиться, но для того, чтобы приехать в Германию, ей понадобилось 1400 евро.

Немцу такая сумма показалось слишком большой. Он решил не пересылать деньги, тем более что толком не знал эту женщину. Житель Германии предположил, что, возможно, она даже не существует. Пенсионер прекратил переписку, но просьбы о деньгах продолжали поступать.

В свою очередь представитель общества по защите прав потребителей в Нижней Саксонии Катрин Кербер говорит, на сайтах знакомств такие аферисты встречаются часто.

По ее словам, как правило по таким делам заявления подавать бессмысленно. Она советует не вступать в переписку с людьми издалека, особенно если нельзя установить, реальный ли это человек.