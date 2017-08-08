Опасный вирус из Турции добрался до России

О вирусе, который передается воздушно-капельным путем и вакцины от которого не существует, сообщают в Москве, Калуге, Твери, Омске. Домой вернулись российские туристы, посетившие Турцию в разгар эпидемии вируса Коксаки и заразившиеся этой болезнью.

В России начали отказываться от путевок в Турцию. На курортах этой южной страны отмечается угрожающее распространение вируса Коксаки, вакцины от которого не существует, сообщает Рен-ТВ.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль и открыл горячую линию для обращений, связанных с этим заболеванием, передает URA.Ru. Но вирус, который передается воздушно-капельным путем, уже распространился с возвратившимися домой туристами по регионам России. Впрочем, об увеличении числа подхвативших недуг россиян пока не сообщается, утверждает глава ведомства Анна Попова.

"Температура 40 держалась несколько дней. Тело покрылось жуткими волдырями, все ноги, все руки, вся спина", – делится подробностями своего отдыха с ребенком Юлия Голикова. Характерно, что турецкие врачи факт инфекции признали, но администрация отеля проблему не признала: вероятно, чтобы не потерять отдыхающих. "Я видела детей с жуткими волдырями, с отекшими ногами. Мамы их ругались, куда-то ездили", – говорит Юлия.

"Как заявило генконсульство в Анталии, по официальным данным турецких властей за полгода заболели 95 человек, но вирус Коксаки подтвердился только у одного", – рассказывает пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. "Вирус Коксаки может вызвать герпетическую ангину, волдыри на всем теле и во рту — тяжелая клиника. Вирус может вызывать и воспаление мозга", – предупреждает доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Как ранее сообщали Dni.Ru, информация, что россияне массово покидают курорты Турции, пока не подтвердилась. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии, пока не зафиксировано всплеска обращений от заболевших. Кроме того, здоровые путешественники также не высказали желания прервать отдых из-за ситуации в стране.