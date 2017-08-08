В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Общество

Юный трансгендер решил поменять пол в третий раз

Риа (Брэд) Купер. Фото: youtube.com
Жительница Великобритании Риа Купер, которая в детстве мальчиком по имени Брэд, уже в третий раз решилась на операцию по смене пола. На этот раз 23-летний трансгендер окончательно решил стать женщиной.
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Процедуру по смене пола Брэд Купер начал еще в 15 лет, после чего он стал известен как самый юный трансгендер. "Я всегда знала, что я женщина – это смущало всех остальных, но не меня. Макияж и туфли на каблуке я носила с 12 лет, поэтому никаких вопросов у остальных не возникало", – цитирует ее The Sun.

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Для того, чтобы остановить половое созревание, Брэд Купер начал принимать блокаторы гормонов. Вместе с тем ему вкалывали специальные женские гормоны, чтобы увеличить грудь и приостановить рост волос на теле. Тем не менее, на полноценную операцию по смене пола трансгендер тогда не решился.

В возрасте 18 лет Риа Купер испугалась, что у нее никогда не будет нормальных отношений, если она будет женщиной. Также она заметила, что гормональные препараты сильно повлияли на нее – она стала более агрессивной и склонной к употреблению спиртного и наркотиков. В связи с этим трансгендер решил вновь стать Брэдом.

Однако спустя несколько лет он вновь решился на смену пола. По словам Брэда, в прошлом он испугался общественного порицания, и из-за этого он на протяжении долгого времени жил не своей жизнью. На этот раз трансгендер хочет сделать операцию, чтобы стать полноценной женщиной. Он уже заплатил пять тысяч фунтов стерлингов за пластику груди.

Напомним, в феврале 2017 года в Китае 72-летний мужчина сделал операцию по смене пола. По словам Синь Юэ, он с детства стремился выглядеть как женщина, но на столь смелый шаг смог решиться лишь в старости. Примечательно, что мужчину предварительно попросили выполнить ряд тестов и ответить более чем на тысячу вопросов, чтобы доказать докторам, что он действительно готов сменить пол.

Автор: Константин Улюкаев8 августа 2017, 09:53

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