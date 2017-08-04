Сеть обсуждает алкоголизм Елизаветы II

Интернет-пользователи активно комментируют новость о том, что королевы Великобритании Елизаветы II любит заложить за воротник. Весть о том, что объемы возлияний монаршей особы почти втрое выше рекомендованной нормы, заметно оживила британцев.

В социальных сетях иронично отнеслись к известию о том, что королева выпивает в день по четыре алкогольных коктейля. В интернете звучат тосты за здравие Елизаветы II.

Якобы королева пьет каждый день, причем начинает вскоре после пробуждения. За день она выпивает четыре алкогольных напитка. Первый – после завтрака, другой за обедом, третий за ужином и последний перед сном, передает Independent.

Так, в светлое время суток монаршая особа отдает предпочтение джину или вину, редко – мартини. А вот на ночь позволяет себе опрокинуть бокальчик шампанского.

Queen Elizabeth II drinks a dry martini, a glass of champagne, gin and wine every day...so let's cheers to that: https://t.co/zFBcdrJUf7 pic.twitter.com/jA6oLNvEee — E! Online UK (@EOnlineUK) 4 августа 2017 г.

По британским меркам, такое количество алкоголя каждый день "записывает" Елизавету II в настоящие пьяницы. Ведь она почти в три раза превышает рекомендованную врачами норму. Некоторые пользователи в шутку обрадовались, что они не одни в своем пристрастии к спиртному.

A Rainha Elizabeth II definitivamente está vivendo o melhor da vida https://t.co/ftj9EycVi8 — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) 4 августа 2017 г.

Пользователи облегченно вздохнули. "Хоть что-то я делаю правильно", "Я всегда подозревал, что мы в чем-то похожи", – шутят они.

Queen Elizabeth II drinks 4 cocktails a day, officially making her a binge drinker https://t.co/XyuZnA4ZWI — JPWilliams (@JPWilliam10) 4 августа 2017 г.

Однако эту новость опроверг шеф-повар Даррен Макгрейди, который работал в Букингемском дворце с 1982 по 1993 год. "Она будет пьяна, если так много выпьет", – цитирует его CNN. Макгрейди утверждает, что не говорил, что королева пьет сразу после пробуждения, и уж точно не говорил ничего о количестве напитков.

Ее Величество Королева Елизавета II, оказывается, пьет 4 коктейля в день! Учитесь, подданные! pic.twitter.com/SaxnmpQOKQ — КоммерсантЪ UK (@KommersantUK) 3 августа 2017 г.

"Я сказал только то, это что ей нравится джин и дюбонне", - оправдался повар. Он предположил, что журналисты неправильно его поняли.