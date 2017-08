Сеть обсуждает алкоголизм Елизаветы II

В социальных сетях иронично отнеслись к известию о том, что королева выпивает в день по четыре алкогольных коктейля. В интернете звучат тосты за здравие Елизаветы II.

Якобы королева пьет каждый день, причем начинает вскоре после пробуждения. За день она выпивает четыре алкогольных напитка. Первый – после завтрака, другой за обедом, третий за ужином и последний перед сном, передает Independent.

Так, в светлое время суток монаршая особа отдает предпочтение джину или вину, редко – мартини. А вот на ночь позволяет себе опрокинуть бокальчик шампанского.

Queen Elizabeth II drinks a dry martini, a glass of champagne, gin and wine every day...so let's cheers to that: https://t.co/zFBcdrJUf7 pic.twitter.com/jA6oLNvEee