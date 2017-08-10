Принцесса Диана из могилы "прошлась" по Кейт Миддлтон

Погибшая еще в 1997 году принцесса Диана одобрила выбор супруги своего старшего сына Уильяма. О ее отношении к Кейт Миддлтон рассказала экстрасенс Симона Симмонс.

Принцесса Диана на протяжении четырех лет дружила с ясновидящей, она обсуждала с ней свои самые сокровенные мысли, передает Daily Mail. Как выяснилось, Симона Симмонс не перестала общаться с ней даже после ее смерти. Ясновидящая рассказала об отношении ее подруги к событиям, которые произошли в королевстве за последние годы.

В частности, принцесса Диана прокомментировала отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Оказывается, леди Ди не беспокоит, что ее сын женился на человеке не из аристократической семьи. Более того, она считает супругу наследника престола "идеальной". "Она беспокоилась, что Кейт в какое-то время потеряла слишком много веса. Но она более чем рада за нее", – рассказала Симона Симмонс.

Примечательно, что леди Диана с гораздо меньшим доверием относится к возлюбленной принца Гарри – актрисе Меган Маркл. По словам ясновидящей, бывшая девушка члена королевской семьи подходила ему гораздо больше, однако сейчас она уже в прошлом. Покойная принцесса якобы отметила, что ее сын очень зависим и чувствителен. "Раньше у него были девушки, но главное – это то, что удержать Гарри очень сложно", – цитирует ее экстрасенс.

Принцесса Диана из могилы даже якобы прокомментировала выход Великобритании из Евросоюза. Оказывается, она не только с одобрением относится к подобному развитию событий, но и видит в нем путь к благоустройству королевства. "Великобритания была крупной экономически и промышленно развитой страной до вступления в ЕС. Она была очень заинтересована в референдуме и посоветовала мне голосовать за выход из Евросоюза", – рассказала Симона Симмонс.

Напомним, ранее СМИ рассказали о связи между принцессой Дианой и Северной Кореей. Оказывается, в 1980-х годах в КНДР выпустили специальные марки, приуроченные к свадьбе Дианы и принца Чарльза. По мнению экспертов, таким образом политики пытались привлечь в страну иностранную валюту.