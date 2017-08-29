В России может появиться новый праздник

В администрации президента собираются ввести новый государственный праздник – День отца. Его предлагали учредить еще в 2014 году.

По инициативе депутата Госдумы Александра Сидякина, третье воскресенье октября должно было стать официальным праздником. Многие депутаты поддержали этот законопроект, однако назначение государственных праздников не входит в полномочия Думы, этим занимается президент. Если Владимир Путин подпишет постановление о Дне отца в ближайшее время, то россияне начнут отмечать новый праздник уже с этой осени. Третье воскресенье октября выбрано не случайно: дата предваряет последний выходной день ноября, когда в России отмечается День матери.



“Сейчас всё на усмотрение президента, это его прерогатива, и если он сочтет нужным, то утвердит, – сказал Александр Сидякин. – Я считаю, что это полезная дата, подобный акцент позволит обществу не забывать о том, что в воспитании детей отцы играют не менее важную роль, чем матери.” Помимо этого, депутат заявил, что в тридцати регионах страны так или иначе уже говорят о роли отца в воспитании детей. Проводятся праздники и общественные мероприятия, посвященные этой теме.

В Единой России считают, что эта инициатива отлично укладывается в Концепцию развития семейной политики до 2025 года. Там как раз есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей. “Идея возникла в 2014 году, когда в странах Западной Европы стал пропагандироваться тренд на родителей без полового разделения. В рамках российской Концепции развития семейной политики до 2025 года, где есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, нашим депутатом было предложено учредить День отца. Предложение поддержал глава Минтруда Максим Топилин” – пояснили “Известиям” в ЕР.