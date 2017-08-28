Десятки пар поженятся в усадьбах и дворцах Москвы в День города

В дни празднования 870-летия Москвы – 8 и 9 сентября – в усадьбах, дворцах и музеях города состоятся выездные церемонии бракосочетания, участниками которых станут 62 пары, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Такими площадками станут музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", картинная галерея Ильи Глазунова, Петровский путевой дворец и особняк Петра Смирнова на Тверском бульваре. Кроме того, брачные церемонии пройдут в усадьбах Кусково и Люблино, а также на территории гостиничного комплекса "Даниловский". Сообщается, что до конца сентября на выездных площадках города оформят брак порядка 300 пар.
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