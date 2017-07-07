Жена президента Польши унизила Трампа

Первая леди Польши поставила лидера США в неловкое положение. Конфуз произошел в ходе визита Дональда Трампа в Варшаву в преддверии саммита G20.

Во время официального приветствия, когда президенты США и Польши вместе с супругами должны были обменяться рукопожатиями, Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала протянутую руку Дональда Трампа. Жена главы польского государства сделала вид, что не заметила американского лидера, и прошла мимо него прямо к Меланье Трамп. Шокированный президент США проводил обидчицу пристальным взглядом, передает НТВ.