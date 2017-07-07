Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Жена президента Польши унизила Трампа

Мелания и Дональд Трамп, Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда. Фото: GLOBAL LOOK press\Celestino Arce
Первая леди Польши поставила лидера США в неловкое положение. Конфуз произошел в ходе визита Дональда Трампа в Варшаву в преддверии саммита G20.
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Во время официального приветствия, когда президенты США и Польши вместе с супругами должны были обменяться рукопожатиями, Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала протянутую руку Дональда Трампа. Жена главы польского государства сделала вид, что не заметила американского лидера, и прошла мимо него прямо к Меланье Трамп. Шокированный президент США проводил обидчицу пристальным взглядом, передает НТВ.

7 июля 2017, 08:32

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