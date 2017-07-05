Макрон восхитил смелым поступком

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в учениях, в ходе которых был сымитирован пуск ракеты с ядерной боеголовкой. Для этого политику пришлось проявить отвагу.

Французский лидер Эммануэль Макрон посетил атомную подводную лодку "Ле Террибль". Для этого ему пришлось опуститься на палубу с зависшего над судном вертолета, пишет Lenta.ru.

Визит президента состоялся в рамках учений, имитирующих пуск ядерной ракеты. Позже Макрон разместил фотоотчет в своем микроблоге в Twitter. Кстати, Франция – одна из пяти стран, которая по условиям Договора о нераспространении ядерного оружия может обладать таковым.

Ранее Макрон указал на важность сил "ядерного сдерживания", назвав их основой безопасности страны. В послании к парламенту он заявил, что в ближайшие годы армию ждет обновление тактического и стратегического плана. Говоря о необходимости борьбы с международным терроризмом, Макрон отметил и важность модернизации вооруженных сил республики.

Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 июля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля российский президент Владимир Путин увидится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Объявлена и дата его встречи с лидером США Дональдом Трампом. Главы двух сверхдержав побеседуют 7 июля на полях саммита G20.