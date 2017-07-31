МВД разрешило садиться в самолет без бумажного билета

В Министерстве внутренних дел поддержали проект о прохождении досмотра в аэропортах по электронному билету. Теперь пассажирам для посадки на борт необязательно будет иметь его бумажный аналог.

Планируется, что изменения вступят в силу до конца лета. "Проект приказа согласован с МВД России и в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития", – сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта.