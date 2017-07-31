Украинцу дали 12 лет за подготовку теракта в России

Северо-Кавказский окружной военный суд признал гражданина Украины Алексея Сизоновича виновным в участии в подготовке теракта в Ростовской области и приговорил его к 12 годам заключения, передает RT. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, Сизоновичу предстоит выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что подсудимый вместе с еще одним человеком, личность которого следствию пока установить не удалось, в апреле 2014 года создал в Киеве организованную группу для совершения терактов на территории Украины и России.