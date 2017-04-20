Милонов пожаловался на провокацию Лобкова

Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что журналист Павел Лобков накануне Пасхи вышел на улицы Москвы в провокационном наряде в виде мужских гениталий. "Особенно циничным фактом является то, что г-н Лобков, в своем "перфомансе", задействовал городское уличное украшение – праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали", – цитирует "Интерфакс" обращение парламентария к Генпроурору России Юрию Чайке. Милонов рассказал, что после произошедшего к нему стали поступать обращения от граждан, которые были возмущены подобной провокацией ведущего и сочли это глумлением над пасхальными символами. В связи с этим депутат попросил Юрия Чайку провести проверку действий Павла Лобкова в части нарушения ряда статей Уголовного кодекса по факту оскорбления чувств верующих и проявления экстремизма.

Телеведущего Лобкова задержали в Москве в костюме пениса https://t.co/I0JZxBAsTz — bbcrussian (@bbcrussian) 14 апреля 2017 г.