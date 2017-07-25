В "ЕР" поддержали идею спрятать "чекушки" от глаз покупателей

В "Единой России" выступили за умеренный контроль над "чекушками" и "шкаликами". Сопредседатель предпринимательской платформы партии Марина Блудян считает, что необходимо разработать требования по размещению алкоголя в малых тарах для продажи в торговых центрах.

Так Блудян прокомментировала предложение Министерства здравоохранения ограничить продажу крепкого алкоголя в таре объемом 0,125 и 0,25 литров. В народе такие бутылки прозвали "чекушками", "мерзавчиками" и "шкаликами", в них зачастую разливают алкоголь низкого качества и даже контрафакт.

"Обеспокоенность легальных производителей алкоголя тем, что в так называемых "мерзавчиках" продается некачественный алкоголь, понятна. К сожалению, в такой малой таре продается не только качественный алкоголь известных компаний. Однако эта инициатива не коснется алкогольной продукции в малой таре, реализуемой на объектах туристической инфраструктуры: отелях, магазинах беспошлинной торговли и так далее", – отметила Блудян.

По ее словам, в части запрещения продажи низкокачественного алкоголя инициатива требует более детального рассмотрения. Сопредседатель платформы напомнила, что в туриндустрии качественный алкоголь в малой таре закупается оптом, в частности, для нужд гостиниц, однако работникам данной сферы не следует беспокоиться о возможном ужесточении контроля.

А вот в супермаркетах и крупных торговых центрах необходимо разработать требования по размещению алкоголя в малой таре на полках с соответствующей продукцией. "Продажа "мерзавчиков" там, где они больше всего бросаются в глаза, способна спровоцировать тех, кому немного надо", – считает Блудян.

Как писали Dni.Ru, в Минздраве поддержали идею запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов и супермаркетов. Замминистра Дмитрий Костенников заявил, что запрет на продажу спиртного в мелкой таре был бы "полезной мерой". При этом он отметил, что все предложения по изменению оборота алкогольной продукции необходимо оценивать с точки зрения их социально-экономических последствий.

Ранее глава правозащитной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев заявил, что он направил в Минздрав России предложение запретить продажу алкоголя в мелкой таре в магазинах и супермаркетах. По его мнению, это не только стимулирует потребление алкоголя, но и помогает недобросовестным производителям сбывать третьесортный алкоголь сомнительного качества по чрезвычайно доступной цене.



