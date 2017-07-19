Сердюкова не пустили пожать руку Путину

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков не смог поздороваться с президентом России Владимиром Путиным на проходящем в Подмосковье Международном авиационно-космическом салоне. Экс-руководителя военного ведомства просто не подпустили к главе государства.

Владимир Путин посетил стенд "Вертолетов России", где его ждал Сердюков. Экс-руководитель Министерства обороны России попытался подойти к главе государства поближе, однако ему не позволили это сделать. В итоге они даже не пожали друг другу руки, передает телеканал "Дождь".

Напомним, в начале июля Сердюков был назначен главой совета директоров авиастроительного предприятия "Роствертол", который входит в состав холдинга "Вертолеты России". На эту должность его избрали на заседании коллегии директоров. Возглавляемая бывшим руководителем военного ведомства компания выпускает вертолеты серии Ми, которые востребованы как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.





Впрочем, это далеко не единственный карьерный успех бывшего министра. В июне он вошел в состав совета директоров ПАО "КамАЗ". Кандидатура Сердюкова была выдвинута на заседании директоров организации еще в начале марта.

Кроме того, скандально известный экс-министр является индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации "Ростех". Компании принадлежит более 350 тысяч обыкновенных акций КамАЗа, что составляет около 50% уставного капитала машиностроительного предприятия.

Анатолий Сердюков занимал пост руководителя Министерства обороны России в 2007-2012 годах, пока не стал фигурантом коррупционного скандала в военном ведомстве. Президент России Владимир Путин своим указом уволил его с целью "создания условий для объективного расследования".

Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело по статье "Халатность". Он был обвинен в незаконном строительстве дороги в Астраханской области за счет бюджета Минобороны. Однако до суда дело одиозного экс-министра так и не дошло, а вскоре Сердюков и вовсе попал под амнистию, которая была объявлена в честь 20-летия Конституции России.

