В Китае появились камеры для хранения мужей

Для посетителей мужского пола в магазине оборудованы несколько стеклянных кабинок, передает "Би-Би-Си" со ссылкой на местные СМИ. В каждой из них установлено кресло с компьютером, на котором можно поиграть во многие видеоигры 90-х годов.

Первые опробовавшие камеры хранения мужчины остались довольны подобной разработкой. Один из них рассказал, что в то время, как его супруга занималась шопингом, он играл в файтинг (рукопашный бой персонажей – Прим. Ред.). "Мне показалось, будто я вновь вернулся в школу!" – отметил он.

Впрочем, некоторые посетители магазина нашли ряд недостатков в стеклянных кабинках. Один из них подчеркнул, что в камеры хранения необходимо установить систему вентиляции воздуха или кондиционер. "Я играл всего пять минут, и после этого я уже был весь мокрый", – рассказал мужчина.

Примечательно, что некоторое время магазин будет предоставлять подобную услугу клиенткам бесплатно. Тем не менее, уже через несколько месяцев за пользование кабинками придется заплатить "небольшую сумму" с помощью мобильного телефона. Размер "небольшой суммы" пока не уточняется.

China mall introduces 'husband storage' pods for shopping wives https://t.co/MSZUYSCJB9 < sure. this probably works both ways. pic.twitter.com/YMXbbQok44