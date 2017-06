Клинтон уличили в использовании "рабского труда" афроамериканцев

В своей книге Хиллари Клинтон описала то время, когда ее супруг Билл Клинтон еще был губернатором штата Арканзас. "Когда мы въехали в особняк, мне рассказали, что использование труда заключенных здесь – это давняя традиция, которая позволяет снизить расходы", – рассказала экс-госсекретарь США. Она добавила, что в поместье, как правило, работали осужденные за убийство афроамериканцы. С некоторыми из них, пишет Клинтон, она даже успела подружиться.

Указанный фрагмент произведения опубликовала в социальной сети Twitter американская активистка Джиннет Джинг. Другие пользователи ресурса в скором времени распространили и прокомментировали эти цитаты из книги. Большинство отреагировавших раскритиковали применение труда заключенных в качестве рабочей силы, передает "НСН".

В частности, журналист Дэн Эрел обвинил Клинтон в использовании "рабского труда". Аналогичной точки зрения придерживается и пользователь соцсети Сэм Крисс. "Смотрите, Клинтон идеальна? Нет. Развязанная ею война в Ливии привела к расцвету работорговли? Да. Она использовала рабов у себя дома? Вновь да", – написал он в Twitter. "Чтобы освободить страну от рабовладельческого строя, начни со своего дома, а больше ничего не делай", – продолжил он.

Отметим, что сторонники Хиллари Клинтон попытались оправдать ее в глазах остальных американцев. "Кто-то так сильно любит Трампа, что готов продвигать его, распространяя ложь о Клинтон даже спустя несколько месяцев после выборов. Это, действительно, гнусно", – написал, не разобравшись в сути дела, пользователь Not Matt Holohan‏.

Still can't get over this part of Hillary Clinton's book. h/t @JeanetteJing pic.twitter.com/R7MMXoODEg