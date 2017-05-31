Вскрылись доказательства вины Украины в крушении MH17

В Сети появились доказательства вины Украины в крушении пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Журналисты опубликовали секретный документ Государственной пограничной службы страны.

Сотрудники редакции "Совершенно секретно" опубликовали фотографию информационного письма начальника главного центра обработки специальной информации погранслужбы Украины Алексея Паламарчука. "Он докладывает, что пересечение "Бук-М1" через государственную границу Украины со стороны России не зафиксировано", – пересказал содержание сообщения главный редактор издания Сергей Соколов.

Он пояснил, что документ не дает полной картины трагедии, однако будет полезен при дальнейшем расследовании ее причин, передает "Правда.Ру". По мнению Соколова, украинское оборонное ведомство – "это жесткая армейская и бюрократическая структура". "Если они в своих недрах родили подобный документ, значит, он важен и ценен. Это является каким-то фактом, который, на наш взгляд, заставляет на всю историю с расследованием гибели Boeing посмотреть с какой-то другой стороны", – считает он.

Также он добавил, что не представляет, кто может проводить официальное расследование крушения MH17. По его мнению, полученные изданием документы должны быть рассмотрены как минимум в Следственном комитете России.

Источник издания, предоставивший фотографию письма, пояснил, что автор фактически написал его по принуждению. "Мне известно, что полковник, зная уже "официальную версию" Киева, крутился как уж на сковородке, боялся, что ему за эти объективные сведения оторвут сами знаете что. Паламарчук до последнего пытался саботировать, однако обязан был выполнить приказ вышестоящего руководства, а именно дать объективную, достоверную информацию", – рассказал он.

Сергей Соколов заявил, что ждет конструктивного обсуждения полученных сведений, а не обвинения в фальсификации данных. По его словам, в редакции издания работают "здравые, нормальные люди". "Мне кажется, для того чтобы создать что-то подобное, нужно быть голливудским сценаристом", – заключил он. Отметим, что текст документа погранслужбы Украины напечатан на официальных бланках ведомства и подписан его автором.

Напомним, Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В Росавиации считают, что Нидерланды умышленно затягивают расследование катастрофы рейса MH17.