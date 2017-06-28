Сенсационные детали дела об убийстве Вороненкова

Участник многоходовки, связанной с убийством беглого депутата Вороненкова, Игорь Гончар по прозвищу Соболь дал сенсационные показания в интервью Малахову. Соболю предстояло выстрелить в убивавшего Вороненкова человека в капюшоне.

Организаторы убийства подстраховались. Это прямо следует из рассказа Игоря Гончара. По его словам, 21 марта 2017 в гостинице "Европейская" он получил указания от неизвестного ему человека, которого называли Инструктор. Согласно указаниям Инструктора, Гончару предстояло выстрелить на поражение в человека, на которого ему будет указано. Стрелять предстоит из машины. Дистанция 10-15 метров. О месте акции и об оружии исполнителю будет сообщено непосредственно на месте.



23 марта Гончар и Инструктор припарковались у гостиницы "Премьер-палас". Соболю предстояло стрелять в человека в капюшоне, который вот-вот должен будет появиться из-за припаркованных машин. Послышались выстрелы, и в поле зрения Соболя появился бегущий человек. На голове у него был капюшон.

"Инструктор скомандовал: "Огонь!" И я выстрелил два раза – в голову и корпус в районе грудной клетки", – рассказал Соболь. Факты говорят, что Соболь убил человека, который перед тем стрелял в Вороненкова у входа в "Премьер-палас".

После этого Инструктор отвез мужчину на автовокзал. За выполнение задания Гончар получил пятьдесят евро. В настоящее время киллер скрывается, его местонахождение неизвестно, но при необходимости с ним можно связаться. Не исключено, что мужчине будет предоставлена государственная защита, пишет Eg.Ru.

В ходе обсуждения убийства беглого депутата эксперты в студии у Малахова рассмотрели все возможные версии произошедшего. Большинство сошлось во мнении, что это преступление – инсценировка.