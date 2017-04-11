Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова

Отец предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павла Паршова заявил, что его сын жив. По словам мужчины, он звонил ему через двое суток после смерти.

Отец предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова рассказал, что вскоре после гибели Павла к нему пришли два человека, которые представились журналистами. По словам мужчины, они и дали ему поговорить по телефону с неким человеком, который назвался его сыном.

По словам отца Паршова, когда он взял трубку, голос в ней произнес шокирующие слова: "Папа, я живой, со мной все в порядке". Затем, по словам мужчины, незваные гости выхватили у него телефон из рук и поспешно уехали, сообщил отец предполагаемого киллера в программе "Прямой эфир с Борисом Корчевниковым" телеканала Россия 1.

"Я был в шоке, конечно. Сначала в это верил. Приехали два человека, один из них с бородкой. Я посмотрел – непрофессиональные репортеры, потому что у них был только фотоаппарат. Один из них – хорошо выпивши", – поделился Александр Паршов. По его словам, на кадрах, запечатлевших убийство Вороненкова, в экс-депутата стреляет не его сын. Мужчина заявил, что у Павла вовсе не такая походка и комплекция, как у киллера на видео.



По поводу красных кроссовок, надетых на убийце Вороненкова, Паршов-старший сказал, что его сын носил берцы, либо туфли под костюм. Также он отметил, что его сын никогда бы не стрелял в человека с близкого расстояния, а на кадрах видео запечатлена работа не профессионального киллера, а дилетанта. Не понятно ему и то, зачем убийца оставил в живых "личную угрозу" – охранника Вороненкова.

"Это не мой сын лежит!", – однозначно заявил Александр Паршов, глядя на изображение убитого охранником экс-депутата киллера. При этом он отметил, что не видел сына шесть лет. В последний раз Павел навещал его вместе со своей женой. По словам мужчины, на похоронах сына он не присутствовал.

Напомним, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас".