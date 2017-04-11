Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Отец предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова рассказал, что вскоре после гибели Павла к нему пришли два человека, которые представились журналистами. По словам мужчины, они и дали ему поговорить по телефону с неким человеком, который назвался его сыном.
По словам отца Паршова, когда он взял трубку, голос в ней произнес шокирующие слова: "Папа, я живой, со мной все в порядке". Затем, по словам мужчины, незваные гости выхватили у него телефон из рук и поспешно уехали, сообщил отец предполагаемого киллера в программе "Прямой эфир с Борисом Корчевниковым" телеканала Россия 1.
"Я был в шоке, конечно. Сначала в это верил. Приехали два человека, один из них с бородкой. Я посмотрел – непрофессиональные репортеры, потому что у них был только фотоаппарат. Один из них – хорошо выпивши", – поделился Александр Паршов. По его словам, на кадрах, запечатлевших убийство Вороненкова, в экс-депутата стреляет не его сын. Мужчина заявил, что у Павла вовсе не такая походка и комплекция, как у киллера на видео.
По поводу красных кроссовок, надетых на убийце Вороненкова, Паршов-старший сказал, что его сын носил берцы, либо туфли под костюм. Также он отметил, что его сын никогда бы не стрелял в человека с близкого расстояния, а на кадрах видео запечатлена работа не профессионального киллера, а дилетанта. Не понятно ему и то, зачем убийца оставил в живых "личную угрозу" – охранника Вороненкова.
"Это не мой сын лежит!", – однозначно заявил Александр Паршов, глядя на изображение убитого охранником экс-депутата киллера. При этом он отметил, что не видел сына шесть лет. В последний раз Павел навещал его вместе со своей женой. По словам мужчины, на похоронах сына он не присутствовал.
Киллером Вороненкова оказался гражданин Украины – https://t.co/tSi4dMuGmT#новости#Вороненков #киллер #украинец pic.twitter.com/KZXWM1lAVz— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) 23 марта 2017 г.
Напомним, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас".
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