Стоун рассказал о "хорошем танце" с Путиным

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о процессе создания фильма, посвященного российскому президенту Владимиру Путину. Автор картины считает, что у него получился "хороший танец" с главой государства.

Оливер Стоун рассказал о создании фильма "Путин" в рамках пресс-конференции на научном фестивале Starmus в Норвегии, передает RT. По его словам, он смог добиться права на создание подобной картины благодаря своей репутации режиссера.

"Запад очень разобщен. Они будут ненавидеть меня", – предположил Оливер Стоун. "Но я только вестник, я не поддерживаю ничье мнение и не принимаю чью-либо позицию", – сказал режиссер, отметив, что реакция общества на фильм была разной.

При этом Оливер Стоун добавил, что у него с Владимиром Путиным получился "хороший танец". "Более двух лет, 20 часов записи интервью – это немало. И, я думаю, камера не может врать. Камера показывает язык тела, выражение глаз", – считает американец.

Ранее знаменитый кинорежиссер обвинил Вашингтон в ухудшении отношений с Москвой. По словам Стоуна, Путин хочет наладить диалог с Соединенными Штатами, и для того чтобы решить многие актуальные проблемы, американцам необходимо его слушать, а не голословно критиковать. "Мы демонизировали Россию до такой степени, при которой почти невозможно вести диалог", – отметил он.

Путин - Стоуну: Вас еще никогда в жизни не били?

Стоун: Иногда было

Путин: За этот фильм вам достанется

Стоун: Да, но он того стоит pic.twitter.com/CwMGhX2CjO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июня 2017 г.

Напомним, американский кабельный телеканал Showtime начал показ четырехсерийного фильма Оливера Стоуна "Путин". Для создания киноленты режиссер встречался с российским президентом более десяти раз, съемки длились около двух лет. В фильме глава государства рассказывает как о себе, так и о политике Кремля, отвечая на провокационные вопросы американца.