Алексей Навальный пользуется протестной активностью некоторых граждан в своих собственных целях. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Осужденный судом на два условных срока мошенник пошел на несанкционированную политическую акцию в День России 12 июня из-за беспрецедентного снижения численности протестующих за последнее время, заявил Пономарев в интервью украинскому изданию "Апостроф". При этом экс-депутат подчеркнул, что Навальному "плевать на своих сторонников", которых он просто эксплуатирует в своих собственных целях.

Напомним, 12 июня перед началом очередной акции оппозиции Навальный был задержан в подъезде дома, где он проживает. Перед этим мошенник призвал своих сторонников собираться не на проспекте Академика Сахарова, где мэрия Москвы санкционировала их митинг, а идти на Тверскую улицу, где проходили народные гулянья в честь праздника. В итоге столичный Симоновский районный суд приговорил его к 30 суткам административного ареста.

Стоит отметить, что ранее пользователи социальной сети "Вконтакте" заметили необычные увлечения и интересы у сторонников Навального. Как выяснилось, в числе его активистов – приверженцы БДСМ, сторонники ЛГБТ, педофилы и личности, судимые за хранение наркотиков.

Вся западная пресса пестрит заголовками "Арестован лидер российской оппозиции Навальный!".

Теперь понятно, зачем нужен был перенос митинга? — Голос Мордора (@spacelordrock) 12 июня 2017 г.

К примеру, пользователь под именем Виктория Вольф, которая являлась уполномоченным лицом акции 12 июня в Норильске, состоит в группах гей-активистов, а также в сообществе для подростков с нетрадиционной ориентацией. Виктория также является участницей закрытой группы, в которой публикуют фото в стиле садомазохизма.

Кроме активистов ЛГБТ и любителей садомазохизма, мошенника поддерживают и крайне сомнительные политические силы. Так, несколько дней назад с готовностью поддержать Навального выступили в украинской партии "Республика", сторонники которой активно участвовали в акциях по дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине в 2013-2014 годах.

"Хотелось бы пожелать Навальному больше уверенности и смыслового, содержательного, непиаровского наполнения в протестах и других действиях активистов", – сказал Слизько в интервью изданию The European Post. "Республика" готова сотрудничать со всеми, кто способен "извлечь лучшее из Майдана и повторить этот сценарий в России", – добавил он.

Напомним, Навальный неоднократно становился фигурантом уголовных дел и дважды был признан судом виновным. Так, по делу о хищении сырья у "Кировлеса" он был приговорен к пяти годам условно, а по делу о мошенничестве в компании "Ив Роше" суд приговорил его к 3,5 года условного заключения.

