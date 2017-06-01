Максакова заговорила об убийстве Саакашвили

Мария Максакова поделилась своими мыслями об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По мнению оперной певицы, к расправе над ее мужем причастна Федеральная служба безопасности.

В эфире политического ток-шоу "Другая Украина" на телеканале ZIK Мария Максакова предположила, что гибель Дениса Вороненкова стала расплатой за то, что он состоял в антикоррупционной группе. "Ему мстили с 2007 года. Приложили все усилия, чтобы в 2011-м его назначили аудитором Счетной палаты России. Против него фабриковали дела", – заявила вдова политика.

По ее словам, на Украине супруг свидетельствовал против бывшего главы государства Виктора Януковича. "После этих показаний Денис потерял иммунитет как экс-депутат Госдумы России и был убит", – добавила Максакова.

Она заявила, что была свидетелем разговора о покушении на бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. "Они переживали не о том, что убьют, но не хотели, чтобы кто-то узнал, что это именно они. То есть и там Михаил смог заявить о себе так, чтобы показать свою независимость, бунтарские качества, которые серая масса не любит", – подчеркнула оперная дива.

Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство и незаконный оборот оружия".

