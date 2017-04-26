Максакова кипит после потери наследства

Мария Максакова буквально кипит из-за бывшей жены своего покойного мужа Дениса Вороненкова. После того, как стало известно, что оперная дива осталась без многомиллионного наследства, поклонники пытаются успокоить артистку.

В недавнем интервью Мария Максакова высказала свое возмущение относительно действий бывшей жены Дениса Вороненкова Юлии, подавшей иск о разделе имущества буквально за два дня до убийства экс-политика . Ссылку на материал артистка опубликовала на своей официальной страничке в Facebook.

Поклонники немедленно встали на защиту Марии: они поддержали ее и возмутились действиям экс-супруги Вороненкова. "сколько же на Маню навалилось?! Мань,крепись!", "Мне искренне не понятны все вот эти споры, дележи имущества. Такое ощущение, что многие только и ждут, как кто-нибудь побыстрее ласты склеит (извините за эту фразу заранее), чтобы имущество оттяпать", – написали оперной диве фанаты.

Не осталась в стороне и Ирина Вороненкова, предположительно, золовка Марии Максаковой. "Машенька. Не обращай внимания на меркантильных людей. Они такими были всегда. Люди которые без Дениса ни чего из себя не представляли. Ни тогда. Ни сейчас", – написала, возможно, сестра Дениса Вороненкова.

Максакова с возмущением ответила: "Ириша, но дойти до такого?!" Вороненкова постаралась успокоить кипящую от эмоций певицу. "Меня это ни сколько не удивило. Так было всегда. Из грязи в князи. Как говорится. Есть категория людей, которым все мало. Обидно, что у них даже нет ни капли уважения и благодарности к человеку. Как вообще можно сейчас думать о наследстве и дележке. Ведь его просто уже нет. Его не вернуть. И с ним не поговорить. Мне просто очень обидно за него. Береги себя и Ванечку наша родная. Держись. Мы всегда рядом", – поддержала Марию Ирина.

Ранее Юлия Вороненкова планировала в судебном порядке потребовать передачи квартиры бывшего супруга их дочери Ксении Вороненковой. Спустя несколько дней после обращения вдове экс-депутата пришлось забрать заявление в связи со смертью ответчика.

Напомним, Мария Максакова осталась без многомиллионного наследства своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Имущество убитого в Киеве мужчины досталось его первой семье: бывшей жене Юлии и детям – 19-летнему Николаю и 16-летней Ксении.

Именно первая семья экс-депутата получила наследство, которое оценивается примерно в миллиард рублей, потому что незадолго до смерти Вороненков переписал почти все свои дома, офисные центры, квартиры и земли именно на Юлию и детей от первого брака, по всей видимости, боясь конфискации недвижимого имущества.